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(Görüntülü) Sultangazi'de bir işyerinde yangın (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) Sultangazi'de 4 katlı bir apartmanın en üst katından bulunan bir iş yerinde yangın çıktı

03 Kasım 2018 12:36

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) Sultangazi\'de 4 katlı bir apartmanın en üst katından bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Mahsur kalan 4 kişiden biri camı kırıp yan binaya geçerken, diğer 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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