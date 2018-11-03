(Görüntülü) Sultangazi'de bir işyerinde yangın (1)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi'de 4 katlı bir apartmanın en üst katından bulunan bir iş yerinde yangın çıktı
03 Kasım 2018 12:36
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi\'de 4 katlı bir apartmanın en üst katından bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Mahsur kalan 4 kişiden biri camı kırıp yan binaya geçerken, diğer 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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