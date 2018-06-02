T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sulama havuzuna düşen yavru domuzlar kurtarıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavruları kurtarıldı

02 Haziran 2018 16:11

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavruları kurtarıldı. 

Merkez Fakıuşağı Mahallesi\'ndeki bir bahçe içerisinde oynayan çocuklar, sulama havuzunda domuz yavrularını görence ailelerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi kurtarma ekipleri, yaklaşık 2 metre derinlikteki havuzdan çıkamayan 3 domuz yavrusunun kurtarmak için çalışma yaptı.  Ekipleri, üç yaban hayvanını da özel bir aparat ile yakalayıp yine aynı gölgede Amanos Dağlarındaki doğal yaşam ortamına bıraktı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLOSMANİYE DHA OSMANİYEFakıuşağı MahallesiOsmaniye BelediyesiEkipleriAmanos Dağlarındaki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24