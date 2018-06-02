(Görüntülü) Sulama havuzuna düşen yavru domuzlar kurtarıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de boş sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavruları kurtarıldı.



Merkez Fakıuşağı Mahallesi\'ndeki bir bahçe içerisinde oynayan çocuklar, sulama havuzunda domuz yavrularını görence ailelerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi kurtarma ekipleri, yaklaşık 2 metre derinlikteki havuzdan çıkamayan 3 domuz yavrusunun kurtarmak için çalışma yaptı. Ekipleri, üç yaban hayvanını da özel bir aparat ile yakalayıp yine aynı gölgede Amanos Dağlarındaki doğal yaşam ortamına bıraktı.