(Görüntülü) Suç örgütü lideri Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da gözaltına alınan suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi. Saral\'ın gizli bölmede yakalandığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Saral’ı 3 Mayıs’ta Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalayarak gözaltına almıştı. Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Saral, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Saral\'ın vitrin süsü verilmiş bir gizli bölmeden geçilerek ulaşılan odada saklandığı belirtildi.