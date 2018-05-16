T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Suç örgütü lideri Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da gözaltına alınan suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi

16 Mayıs 2018 15:27

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da gözaltına alınan suç örgütü lideri İlyas Alaaddin Saral adliyeye sevk edildi. Saral\'ın gizli bölmede yakalandığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Saral’ı 3 Mayıs’ta Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalayarak gözaltına almıştı. Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Saral, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Saral\'ın vitrin süsü verilmiş bir gizli bölmeden geçilerek ulaşılan odada saklandığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHAAlaaddin SaralSaralEmniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla MücadeleSaralıMayısta EyüpsultandaVatan CaddesindeOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğündekiAdalet Sarayı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24