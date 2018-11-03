(Görüntülü) Su borusundan tırmanarak eve giren hırsız tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de tırmanarak girdiği daireden hırsızlık yapan B.İ. (20), güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğinin kısa sürede tespit edilmesinin ardından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı. Esenevler Mahallesi\'ndeki 4 katlı binanın 1\'inci katındaki dairede meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili ihbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede, 2 adet pırlanta, 2 adet alyans yüzük, 700 Türk Lirası, 2 adet çeyrek altın, 1 adet altın bileklik, 15 adet Reşat altını, taşlı yüzük, tabanca ve tabancaya takılı şarjör ile yedek şarjörün çalındığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, binanın plastik su tahliye borusundan tırmanan bir şahsın olduğunu fark etti. Görüntüleri detaylı incelemeye alan ekipler, şüphelinin 18 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan B.İ. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon sonrasında, eski belediye civarında çalmış olduğu malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve iki ayrı hırsızlık suçundan da arandığı tespit edilen B.İ., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.