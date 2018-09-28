(Görüntülü) Spor ve sanat, çocuğun okul başarısını artırıyor

Berkay KUNT ANTALYA, (DHA) MEMORİAL Lara Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü\'nden Uzm. Dr. Ali Satılmış, spor yapan ve sanatsal aktivitelere katılan çocukların okul başarısının arttığını belirtti. Türkiye\'de çocukların genellikle beden sağlığıyla ilgilenildiğini ve bunun yeterli olmadığını belirten Uzm. Dr. Ali Satılmış, çocuğun beden sağlığı kadar ruh sağlığının da önemli olduğunu, ailelerin bu konuyu dikkate almaları gerektiğini ifade etti. Kendi kendine yetebilen ve kendi kendine mutlu olabilen başarılı çocuklar yetiştirebilmek için çocukların farklı aktivitelerde yer alması gerektiğini söyleyen Satılmış, Sağlıklı ve başarılı çocuk büyütmek hepimizin arzusu, biz de bu konuda elimizden geldiği kadar aileleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Eski çağlardan beri bunun en önemli araçları spor ve sanat. Maalesef çocukların eğitimleriyle o kadar çok ilgileniliyor ki bunlar hep göz ardı ediliyor dedi. Spor yapan ve sanatsal aktivitelere katılan çocukların okul başarılarında önemli derecede yükselme olduğunu belirten Uzm. Dr. Satılmış, ?Kendi özel hayatlarında kendi kendine yetebilen bu çocuklar, özgüven sahibi insanlar oluyor. İleride kendi başlarına kaldıklarında oyalanabilecekleri hobilerinin oluşmasını sağlıyoruz. Bu da hem onları kötü alışkanlıklardan korumakta, hem de geleceğe daha huzurlu ve daha mutlu bakmalarını sağlamakta diye konuştu.