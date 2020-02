(Görüntülü) SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun lansmanı Konya'da yapıldı

SPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nun lansmanı Konya\'da yapıldıSPOR Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nun lansmanı Konya\'da yapıldı Yarın Konya - Konya Etabı ile start alacak tur, 14 Ekim\'de İstanbul\'da sona erecek KONYA (DHA) - 54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun lansmanı Konya\'da yapıldı. Yarın 150 kilometrelik Konya - Konya etabı ile start alacak tur, 14 Ekim Pazar günü İstanbul Sultanahmet Meydanı\'nda sona erecek. Toplam uzunluğu 950 kilometre olan turda altı etap koşulacak ve tura 20 takımdan 140 sporcu katılacak. Lansmana katılan ve ilk sözü alan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bu organizasyonun 54 yıldır kesintisiz olarak yapıldığına dikkat çekerek, Bu sene geçen yıldan farklı olarak Konya ve Bursa\'yı etap içine aldık. Diğer senelerde bazı etapları değiştirme eğilimine olduğumuzu belirtmek isterim. Batum\'dan başlayıp, Ankara\'da biten bir turu daha düzenlemek amacındayız. Seneye yarışımız Nisan\'da başlayacak. Konya ne kadar ev varsa, o kadar bisiklet olan bir kentimiz. Onun için 485 kilometrelik bir bisiklet yolu yapıldı ve New York\'tan sonra ikinci durumdayız. 140 sporcu ve 20 takımla büyük bir organizasyonun arifesindeyiz ve çok heyecanlıyız. Ayrıca Eurosport 1\'inci kanalından verilmesinde Türkiye\'nin yurt dışındaki en büyük propagandası olacak. Bisiklet üretiminin de arttığı müjdesini buradan vermek istiyorum. Bu ne demek İnsan sağlığı ile eş değerli bir etkinlik anlamına geliyor. Bu yıl 40\'a yakın ilde organizasyon yaptık. Basmadık il, ilçe ve ev kalmayacak dedik ve bunların hepsini gerçekleştirdik. Bisikleti çok yakında özlenen seviyeye getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. BAYKAN SLOGANIMIZ HER TUR BİR ÖNCEKİNDEN DAHA İYİ OLSUN Daha sonra kürsüye gelen Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan turun Konya\'dan start alacak olmasının öneminden bahsetti ve şöyle konuştu İstikrarlı bir turu daha düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. İnsanlar ulaşım araçlarının yoğun olmadığı dönemlerde işlerine bisikletleriyle giderlerdi. Üzerlerinde takım elbise ve kravatlı insanların işlerine gittiklerini görürdük. Bisiklet sporu ülkemize çok şeyler kattığı da bir gerçektir. Konya\'da böyle bir tur startını vermekte büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. Elbette sponsorlarımızın katkısını yadsıyamayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu turu himayelerine alması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Hafta sonunda İstanbul\'da buluşmak üzere. Sloganımız her tur bir öncekinden daha iyi olsun KARALOĞLU KATILAN TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'na Bakanlık ve genel müdürlüğün katkılarının büyük olduğunu belirterek, Sayın Cumhurrbaşkanımızın desteklerinin yanında Bakanlık ve Genel Müdürlükte büyük katkılar yaptı. Bu vesile ile Hazreti Mevlana\'nın kentinden herkese sevgiler sunuyorum. Bu serüvenin buradan start alması da bizim için ayrı bir sevinçtir. Bu yılki organizasyondaki kalabalık sporcu topluluğu bizim için ayrı bir mutluluktur. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum dedi. ÇOK BÜYÜK ORGANİZASYON UCI (Dünya Bisiklet Birliği) Yarış Direktörü Roland Hofer\'ın açılış konuşmasına Türkçe başlayıp, Türkçe bitirmesi büyük alkış aldı. Hofer, çok büyük bir organizasyonda yeniden bir araya geldiklerini belirterek, Çok büyük bir organizasyonla yeniden birlikteyiz. Turun bu yıl daha kaliteli geçeceğinden hiçbir şüphem yok. Heyecanla startı bekliyoruz ifadelerini kullandı. ALTI GÜNDE 950 KİLOMETRE Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve yarış direktörü Berat Alphan da etapları tanıtırken prim kapılarını ve geçilecek güzergahlar hakkında geniş bilgi verdi. Alphan, Yeni etaplar ve yeni heyecanla yeniden birlikteyiz. 950 kilometrelik bir tur bizi bekliyor diyerek etapların tanıtımını yaptı. Tura katılacak 20 takımın halka tanıtımı ise dün akşam Alaattin Tepesi\'nda bulunan Kültür Park\'ta gerçekleştirildi. 54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun etapları ve uzunlukları şöyle - 9 Ekim - Konya - Konya 150 KM - 10 Ekim - Alanya - Antalya 154.1 KM - 11 Ekim - Fethiye - Marmaris 137.2 KM - 12 Ekim - Marmaris - Selçuk 206.9 KM - 13 Ekim - Selçuk - Manisa 137.3 KM - 14 Ekim - Bursa - İstanbul 166.7 KM GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Lansmandan görüntüler (Tür: Spor)