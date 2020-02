(Görüntülü) SÖYLEŞİ - İsfanbul CEO Şentürk: Bu yıl 20 milyon misafirin üzerine çıkmayı hedefliyoruz

Gökhan Artan / İstanbul, 3 Eylül (DHA) -Turizm sektöründe yeniden başlayan artışlar turizmcilerin yüzünü güldürürken, gelişlerden en büyük payı da alanların başında bölgesinin en büyük tema parkına da sahip olan İsfanbul aldı.



Kent turizmine de önemli katkı sağlayan eski adı Vialand olan İsfanbul tek başına da turist çekerken dev komplekse gelen turist sayısı son dönemde yüzde 30 arttı.



Turistler tema park da eğlenmenin yanı sıra AVM’de de alışveriş yaparak Türkiye’ye döviz bırakıyor. Körfez ülkeleri dışında son dönemde Rus turistler de dev komplekse akın akın geliyor.



İsfanbul ve Venezia Mega Outlet CEO’su Osman Şentürk, \"Bu yıldan önümüzdeki yıla turistin ikiye katlanmasını bekliyoruz. Bu yıl alışveriş merkezi ve Tema Park olarak toplamda 20 milyon misafirin üzerine çıkmayı hedefliyoruz\" dedi.



Türk turizm sektöründe turist sayısı her geçen ay katlanarak devam etmesi gerek turizm gerekse havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. Bunun dışında İstanbul turizmine, bölgesinin en önemli tema parkına sahip İsfanbul’a gelişlerin yüzde 30 artması da büyük katkı sağlamaya başladı.



Eyüp sınırları içindeki Tema Park, AVM, oteli de içinde barındıran eğlence merkezi İsfanbul’a akın akın turist kafileleri gelerek eğlence merkezi dışında AVM’de alışveriş yaparak ülkeye döviz bırakıyor. Transit olarak geldikleri İstanbul’dan aktarmalı başka noktalara uçan bekleme süresi uzun olan turistlerden de gelişler arttı.Kente gelen birçok turist mutlaka ziyaret edilmesi gerekenlere isfanbul’u da yazıyor. Konser etkinliklerinin de yapıldığı İsfanbul şu an Rusya bölgesinden gelen turistlerle de dolup taşıyor.



\"Turist sayısının ikiye katlanmasını bekliyoruz\"



Bundan önceki döneme kıyasla yüzde 30 ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren İsfanbul ve Venezia Mega Outlet CEO’su Osman Şentürk, \"Rakamlarımızı sevinerek rezerve ediyoruz çünkü beklentilerimizden daha iyi geçiyor\" dedi ve ekledi:



\"Bundan önceki dönemlere kıyasla her yıl yüzde 30 bir üstüne koyarak gidiyoruz. Alışveriş Merkezimiz ve Tema Parkımız toplamda ayda milyonluk rakamlarla ziyaretçi ağırlıyor.



\"Dev kompleksimiz çok ciddi sayıda turist alıyor. Bu yıldan önümüzdeki yıla turistin ikiye katlanmasını bekliyoruz.



\"Bu yıl alışveriş merkezi ve tema park olarak toplamda 20 milyonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Biz hem yerli hem de yabancı ağırlıyoruz.



\"Günde ortalama eğlence merkezinde 40-50 binin üzerinde bazı günler 90 binlerin üzerinde 100 binlere kadar çıkan bir ziyaretçi gelişleri alıyoruz. Türkiye’nin 82 ili gibi her şey burada var.\"



\"Rus turist sayısında hareketlenme başladı\"



Son zamanlarda merkezlerini ziyaret eden Rus turist sayısının da dikkat çekici rakamlara ulaştığını ifade eden İsfanbul CEO’su Osman Şentürk, \"Körfez ülkelerinden çok ciddi bir akın var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Fas, İran, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan bu bölgelerden yoğun gelişler var. Mesela son zamanlarda özellikle Rus turistlerde de ciddi bir hareketlenme başladı. Önümüzdeki yıl bunun da çok ciddi artacağını düşünüyorum. Balkan turistlerin de önümüzdeki dönemde artış bekliyoruz. Oraya da özel bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Nasıl Körfez ülkelerine gittiğiniz zaman İstanbul dediğinizde İsfanbul Eğlence Merkezi hemen akla geliyor. Aynı şeyleri diğer destinasyonlarda da gerçekleştirmek istiyoruz\" diye konuştu.



\"Bayram tatilinde sadece tema parkı 70 bin kişi ziyaret etti\"



Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde turist trafiğinin çok yoğun olduğunu ve sadece eğlence merkezinin olduğu Tema Park’a 70 bin kişinin geldiğini belirten Şentürk, \"Harika bir bayram geçirdik\" dedi ve şöyle anlattı:



\"Ziyaretçi sayısında belki de zirve yaptığımız bir bayramı yaşadık Dokuz günlük uzun bir tatil olması sebebiyle çok ciddi bir ziyaretçi akını aldık.



\"Misafirlerimiz özellikle turist tarafı çok yoğundu. Neredeyse üçte iki misafirimiz turistten oluşuyordu. Bunun için ayrı bir gururlanıyoruz.



\"Bayramda biz yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bunun 50 bini de turistlerden oluştu. Şu anda Türkiye’nin en çok dövize ihtiyaç olduğu yerde biz hizmet ihracatı yapıyoruz.\"



\"Türkiye ucuzlayınca gelişler daha da arttı\"



Türkiye’de kaliteli bir tatilin yabancılar açısından çok daha uygun fiyatla ulaşılabilir hale geldiğine dikkat çeken İsfanbul CEO’su Şentürk, şöyle konuştu:



\"Yabancı muadilleriyle kıyaslandığında fiyatlarımız da çok uygun. Bugün bir Avrupa da Tema Parka gittiğiniz zaman veya Amerika’da 80-200 250 Euro verdiğiniz şeye biz sadece buraya 25-30 Euro’ya aynı hizmeti veriyoruz. O yüzden de önemli bir artış var.



\"Onlar için gidip Avrupa da veya Amerika’da tatil yapmak yerine Türkiye’yi daha çok tercih ediyorlar. Hem AVM’de hem de eğlence merkezimizde vakit geçiriyorlar.



\"Yerli misafirlerimiz için ise Yes kart çıkarttık aylık sadece 12 TL’ye buraya gelip faydalanabiliyorlar. Ulaşılabilir bir eğlence yapmak en önemli bir şeydi. Yıl boyunca konserlerimize katılabiliyorlar.\"



\"Turist geldiğinde herkes kazanıyor\"



Yaklaşık 600 dönümlük İsfanbul’da 100 odalı Holiday Home isminde konaklama tesislerinin de olduğunu belirten Osman Şentürk şunları söyledi:



\"Turizm cari açığı kapatmak için önemli bir etken.TİM’in yaptığı 500 hizmet ihracatçısı listesine girmeyi başardık.



\"Bu bizim açımızdan çok onur verici bir şey çünkü hizmet ihracatçısının farklılığı turisti siz ayağınıza getirmiş oluyorsunuz.



\"Turist buraya geldiği zaman otelcilik, restoran, ulaştırma kazanıyor. Bununla beraber alışveriş sektörü perakende sektörü kazanmaya başlıyor.



\"Kompleksimiz de Holiday Home isminde konaklama tesisimiz var. Yaklaşık 100 odalı bir tesis burada da konaklıyorlar.



\"Burada da konaklamayı da yaptıkları için İstanbul’un her yerine seyahat edebiliyorlar. Ortalama 3-4 gün kalıyorlar. Tarihi yarımadaya da git gel yaparak ziyaretlerini tamamlıyorlar.\"



\"Designer Outlet ayrı turist kaynağı olacak\"



Önümüzdeki yıl komplekslerinde \"Designer Outlet\" projesini faaliyete geçireceklerini ifade eden Şentürk, \"Dünyanın en önde gelen markalarının outlet’ini getirtiyoruz. Bunun ayrı turist kaynağı oluşturacağına inanıyoruz çünkü İstanbul’da bu kapsamda bir Designer Outlet yok. Bunu da şu anda ruhsatlandırdık. İnşallah önümüzdeki yıla açmayı hedefliyoruz. 50’den fazla yurt dışındaki önemli markalarını getirmeyi planlıyoruz. Designer Outlet de tamamlandığı zaman daha çok turist çekeceğiz\" dedi.



\"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkısı büyük\"



İsfanbul’u eğlencenin başkenti yapmak için çalışmalarına devam ettikleri vurgulayan Osman Şentürk, dev merkezlerinin bugünlere gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkısı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:



\"Sayın cumhurbaşkanımızın hayaliyle başlamış bir dünya burası. Şu anda bu hayalin geldiği zirve noktadayız. Buranın çok derin bir hikayesi var.



\"Bundan belki 15-20 yol önceye dayanıyor. Sayın cumhurbaşkanımız o zaman belediye başkanıyken burası bir taş ocağıydı. O zaman bir hayal kurmuş buradan bir değer oluşturalım diye.İstanbul’a yaklaşık 11-12 milyon turist geliyor.



\"Biz kendimize slogan edindik bu gelen turistlerden iki kişiden bir tanesinin İsfanbul’a gelmesi lazım.Eğlencenin başkenti yapmaya çalışıyoruz.\" (Fotoğraflı)