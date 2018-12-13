(Görüntülü) Soma'da maden ocağında göçük: 10 yaralı

MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi, 10 işçi yaralandı. Yaralanan 10 işçiden 7\'si mesai arkadaşları tarafından kurtarılırken, toprak altında kalan 3 işçi ise ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Soma Kömür İşletmeleri\'ne bağlı Işıklar Madeni\'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçük sonucu 10 işçi yaralandı. 7 işçi mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılırken, toprak altında kalan 3 madenci ise olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.