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(Görüntülü )Solunum cihazına bağlı engelli genç, bir günlüğüne asker oldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da 'Engelliler Haftası' kapsamında, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 27 engelli genç temsili askerlik yaptı

11 Mayıs 2018 22:51

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da \'Engelliler Haftası\' kapsamında, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 27 engelli genç temsili askerlik yaptı. 27 engelli genç, terhis belgelerini Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik’in elinden aldı. Engelliler arasında solunum cihazına bağlı olan deniz er Fatih Geçit (23) de askerlik görevini gerçekleştirdi. Engelliler Haftası kapsamında Yalova’da ikamet eden engelli vatandaşlar ve ailelerinin katılımıyla Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda temsili askerlik uygulaması yapıldı. Engelli askerler için Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı içerisindeki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay Turhan Subaşı Sinema Konferans Salonu’nda yemin töreni yapıldı. Burada ant içen engelli askerler, vatanın bölünmez bütünlüğü için gerektiğinde canlarını seve seve feda edeceklerini söylediler. Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve birlik komutanları ile engelli ailelerinin de hazır bulunduğu törende İstiklal Marşı okundu. Törende engeliler adına deniz er Demirhan Sezgin kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Şafak Aksungur da bir konuşma yaptı. Aksungur, “Bugün temsili askerlik uygulaması kapsamında, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir gün dahi olsa askeri ortamı yaşamalarının ve bu hakkı tatmalarına imkân sağlamaya çalışılmıştır. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen düşünceler bizler için büyük bir manevi güç kaynağıdır” dedi. Konuşmanın ardından törende Aydoğan Turna tarafından yaş kütüğüne devre plaketi çakıldı. Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile birlik komutanları tarafından yemin eden engellilere terhis belgeleri verildi. 27 engelli asker arasında bulunan ve solunum cihazına bağlı olan deniz er Fatih Geçit (23) de asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Dikkatleri üzerine çeken er Fatih Geçit’e terhis belgesini Komutan Tuğamiral Ayhan Gedik takdim etti. Törende yemin eden engelli askerler, aileleriyle ve komutanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

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