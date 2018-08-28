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(Görüntülü) Soluk borusuna yemek kaçan genç, 3 gün sonra öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, cuma akşamı yemek yerken, soluk borusu tıkanan Harun Reşit Köşker (18), tedaviye alındığı hastanede, 3 gün sonra yaşamını yitirdi

28 Ağustos 2018 17:02

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, cuma akşamı yemek yerken, soluk borusu tıkanan Harun Reşit Köşker (18), tedaviye alındığı hastanede, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. 

Olay, 24 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde, Körkün Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesiyle beraber akşam yemeği için sofraya oturan Harun Reşit Köşker, iddiaya göre, boğazına takılan yemek nedeniyle nefes almakta zorluk çekti. Soluk borusu tıkandığı için baygınlık geçiren Köşker, ailesinin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Köşker, bu sabah yaşamını yitirdi. Harun Reşit Köşker\'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
 

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