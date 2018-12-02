(Görüntülü) Sokaklardan lig şampiyonluğuna

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL Zeytinburnu Belediyesi\'nin 7 yıl önce sokaktaki gençlere yönelik başlattığı sosyal proje kapsamında verdiği buz pateni eğitimleri sonrasında oluşturulan takım, 2018 Türkiye Buz Hokeyi Didi Süper Lig şampiyonu oldu. Kocaeli Buz Pisti\'nde antrenman yapan takımın Baş Antrenörü Tarık Göçmen, \"Takımımız çığ gibi büyüyüp ligde lider olmayı başardı\" dedi. Zeytinburnu Belediyesi\'nin 7 yıl önce hayata geçirdiği sorumluluk projesi kapsamında 20 gençten buz hokeyi takımı oluşturuldu. Buz hokeyi antremanlarını aksatmayan gençlerle kurulan takım zamanla profesyonel bir yapıya kavuşarak 2018 sezonunda şampiyon oldu. Türkiye Buz Hokeyi Didi Süper Ligi\'nde lider olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü buz hokeyi takımının baş antrenörü Tarık Göçmen, \"Takım Zeytinburnu Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlayıp, uzun bir zaman bu şekilde devam ettikten sonra profesyonel bir yapıya kavuştu. Hala kadrosunda o günlerden yetiştirilen çocuklar bulunduran bir yapıya sahip. Geçen sezon Türkiye liginde şampiyon olduktan sonra Continental Cup\'ta oynama şansı bulduk. Türkiye\'de bu turnuvada tur atlayan ilk takım olduk, devamında Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi\'nde lider durumdayız. Hedefimiz sadece şampiyonluk değil, sosyal sorumluluk projesinde başlayan kardeşlerimiz iyi örnek olan, iyi spor yapan, iyi hokey oynayan takımı olmak prensibinde çalışan bir takımız\" dedi. \'SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYLE BAŞLADI\' Takımın başarılı olduğunu ve alttan yeni sporcular geldiğini söyleyen takımın kaptanı Serkan Gümüş, \"Bu takım Zeytinburnu Belediyesi\'nin sosyal sorumluluk projesiyle başladı. Çocukların spora kazandırılması ve sosyal yaşantı içerisine dahil edilmesi için yapılmış bir projeydi, çok başarılı da oldu. Şu anda Zeytinburnu takımı yıllardır Türkiye şampiyonlukları yaşıyor. Takım profesyonel düzeye geldikten sonra yabancı oyuncularla da desteklendi, çok iyi seviyelere geldik. Türkiye\'de bu başarıyı yurtdışında da değerlendiriyoruz. Continental Cup\'a gittik. Bu proje şu anda sonlanmadı yine alttan sporcular gelmeye devam ediyor, gençlerimiz topluma kazandırılıyor. Biz de \'A Takım\' olarak takımımızı daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz.\" diye konuştu. \'SOKAK ÇOCUKLARINDAN TAKIM KURULDU\' İşi gücü olmayan sokak çocuklarından takım kurulduğunu söyleyen oyuncu Ferhat Bakal, \"Belediye işsiz, eğitimlerini yarıda bırakmış sokak çocuklarını kulübe çağırıp onlardan takım kurdu. İlk kurulduğu zaman Zeytinburnu Belediyesi takımı herkesten 10-15 sayı yiyordu, sürekli yeniliyordu. Ondan sonra bu takıma transferler oldu güzel bir aile olduk. Şu an biz 4 yıldır süper ligte lideriz, Avrupa\'da başarılarımız var. Bu sene de Avrupa Şampiyonası\'na gidip başarılar kazanmak istiyoruz\" dedi.