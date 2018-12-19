(Görüntülü) Sokak köpeklerine kemerle işkence uyguladılar

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine dakikalarca şiddet uyguladı. Sosyal medyada paylaşılan kamera görüntülerini inceleyen polis, köpeklere şiddet uygulayan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.



Olay, pazar günü, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi\'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, caddedeki refüjde oturan 2 sokak köpeğine dakikalarca şiddet uyguladı. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin köpekleri tuttuğu, diğerinin ise belinden çıkardığı kemerle köpeklere vurduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan da 2 kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi. Polis, görüntülerdeki 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.