(Görüntülü) Sokak hayvanlarını besliyor diye dövdüler iddiası

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT’ta bir kadın sokak hayvanlarını beslerken iki kadın tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp edilen kadın suç duyurusunda bulundu. Esenyurt’ta önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olan iddialara göre şöyle gelişti; 59 yaşındaki Melahat Çelik, sokak hayvanlarını beslemek için sokağa yem bıraktığı sırada yanına iki kadın geldi. Kadınlar Çelik’e sokağa yemek bırakmaması söyleyerek, Çelik\'le tartışmaya başladı. Kadınlar Çelik’i yüzüne vurmaya başladı. Daha sonra kadınlardan biri Çelik\'in parmağını ısırdı. Olayın ardından Çelik hastaneye giderek tedavi oldu. Darp raporu da alan Çelik Esenyurt İlçe Emniyeti’ne giderek şikayette bulundu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çelik’i darp ettiği iddia edilen kadınları yakalamak için çalışma başlattı. \"BANA BU VAHŞETİ YAPAN HAYVANA NE YAPMAZ\" Yaşanan olayı Melahat Çelik şöyle anlattı: \"Biri elinde telefonla vurdu. Birinin elinde taş vardı. Biri saçlarımı tuttu. Suçumuz masum hayvanlara sahip çıkmak, onları koruyup kollamak. Bir lokma yemek vermek. Bana bu vahşeti yapan hayvana ne yapmaz. Herkese soruyorum. Baştaki bütün bürokratlara soruyorum\"