(Görüntülü) Sobadan zehirlenen Cennet toprağa verildi, eşinin tedavisi sürüyor

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Cennet Koçak (21), gözyaşları içinde toprağa verildi. Cennet Koçak\'ın hayati tehlikesi devam eden eşi Deniz Koçak\'ın(26) tedavisi sürerken, durumu iyi olan 4 aylık kızı Eşenur Koçak taburcu edildi. Beyören Mahallesi Deveağıl Yaylası\'nda oturan ve 2017 yılının Ekim ayında evlenen Cennet Koçak ile Deniz Koçak çifti, 19 Aralık akşamı kömür sobasını yakıp, kızları Eşenur ile birlikte uyudu. Kendilerinden haber alınamaması üzerine ertesi gün eve gelen yakınları, Koçak çiftini baygın halde buldu. İhbar üzerine eve çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi. Ailenin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilirken, Cennet Koçak\'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Deniz Koçak ve kızı Eşenur Koçak ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Deniz Koçak, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya\'ya sevk edildi. Deniz Koçak tedavi altında tutulurken durumu iyi olan Eşenur, taburcu eilerek yakınlarına teslim edildi. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Cennet Koçak\'ın cenazesi bugün Ulu Camii\'ne getirildi. Cenaze namazına cinayet suçundan cezaevinde tutuklu bulunan babası Serhat Uluer (55) jandarmalar eşliğinde katıldı. Yakınlarının sinir krizleri geçirdiği genç kadın, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.