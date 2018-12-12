(Görüntülü) Sobadan zehirlenen anne öldü, oğlu tedavi altında

Gaziantep\'te, eşini işe gönderdikten sonra uyuyan Nuray Tekin (53) sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü, oğlu Yasin (15) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sam Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Tekin dün sabah eşini işe gönderdikten sonra sobayı yakarak oğluyla birlikte uyudu. Gün içinde eşinden haber alamayan Ahmet Tekin akşam eve geldiğinde eşini ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında karbon monoksit gazından zehirlenen Nuray Tekin\'in öldüğü belirledi, nefes almakta zorluk çeken Yasin Tekin ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nuray Tekin\'in cenazesi yapılan inceleme sonrası götürüldüğü Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından bu sabah toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Sobadan sızan gazdan zehirlenen Yasin Tekin\'in tedavisi ise sürüyor.