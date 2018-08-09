(Görüntülü) Siverek'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı



Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Yusuf Örün yönetimindeki 23 ED 076 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kayalara çarparak ters şekilde dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Örün ile araçta bulunan İlhan Örün ve Ramazan Örün yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.