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(Görüntülü) Siverek'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

09 Ağustos 2018 20:14


Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Kaza, öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Yusuf  Örün yönetimindeki 23 ED 076 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kayalara çarparak ters şekilde dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Örün ile araçta bulunan İlhan Örün ve Ramazan Örün yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

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