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(Görüntülü) Siverek'te kamyonet devrildi, 6 belediye işçisi yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yol yapım çalışmasında çalışacak belediye işçilerini taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi

27 Kasım 2018 16:08

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, yol yapım çalışmasında çalışacak belediye işçilerini taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonette bulunan 6 işçi hafif yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Siverek\'e 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ergen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nin yol çalışmalarını yürüten çalışma ekibinin bulunduğu Hüseyin Al yönetimindeki 06 FM 5094 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Mehmet Akansel, Yusuf Bağmancı, Mehmet Bayakbaya, Nedim Başıbeyaz ve Recep Çiftçi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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