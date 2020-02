(Görüntülü) Siverek'te 180 bin metrekarelik yeni hayvan pazarı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek Belediyesi tarafından yeni hayvan pazarı yapımına başlandı. Türkiye\'nin canlı hayvan ihtiyacını büyük oranda karşılayan Siverek Hayvan Pazarı\'nın kent merkezinde kalarak çevre kirliliğinin yanı sıra trafikte aksamalara neden olması sebebiyle ilçe dışında Siverek - Çermik karayolu yakınlarında 180 bin metrekarelik alanda çalışmalarına başlanan Yeni Hayvan Pazarı\'nda incelemelerde bulunan Başkan Resul Yılmaz, \"Türkiye\'nin sayılı hayvan pazarlarından birisi şehrimizde buluyor, canlı hayvan pazarımız haftanın hemen hemen her günü açık. Dolayısıyla buradan doğudan batıdan her taraftan hayvan gelir, özellikle canlı hayvan pazarımızda bunlar tüccarlarımız tarafından hayvan satıcıları ve alıcıları bir araya getirilmek suretiyle alışverişler yapılır. Yani hayvancılık Siverek\'imiz açısından önemli bir sektör, bizde bu bilinçten hareket ederekten dedik ki artık eski canlı hayvan pazarımız Fırat mahallemizin tam ortasında kalmış, göbeğinde kalmış, şehir merkezinde kalmış. Bu da başta o mahallede yaşayan insanlarımız olmak üzere Siverek\'imizin tamamına rahatsızlık veriyordu. Bunu düşünerekten yanımızda da meclis üyesi arkadaşlarımızın bir kısmı var, konuyu meclisimizde tartıştık ve bir an önce canlı hayvan pazarının şehir merkezinin dışına çıkartılması ile ilgili kararlarımızı aldık, çalışmalarımızı başlattık\" dedi.