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(Görüntülü) Siverek olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde belediye tarafından yapımına devam eden olimpik yüzme havuzunda sona gelindi

11 Haziran 2018 15:48

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde belediye tarafından yapımına devam eden olimpik yüzme havuzunda sona gelindi. Siverek Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde yüzme havuzları, kafeterya, teras, yürüyüş parkurları, piknik alanı ve mescit gibi sosyal alanların bulunduğu olimpik yüzme havuzunun kısa süre sonra hizmete açılacağı belirtildi. 50 metre uzunluk, 25 metre ise genişliğe sahip olimpik yüzme havuzunun bulunduğu sosyal tesisin 12 bin metrekarelik alana inşa edildiği ifade edildi.

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