(Görüntülü) Sivas'ta yetenekli çocuklar, futbola kazandırılacak

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'un altyapısına yetenekli öğrencilerin kazandırılması için Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Sivas Valiliği\'nde düzenlenen protokol törenine Vali Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, il müdürleri ve kulüp yöneticileri katıldı. Vali Salih Ayhan, imza töreninden önce yaptığı konuşmada, projenin çok anlamlı olduğunu belirtti. Sivasspor\'a ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Ayhan, \"Çocukların yeteneklerine göre tespit edilip yönlendirilmesi yeni dönem eğitim ruhunda var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal çatıyı kurdular. Biz de Sivas\'ta eğitimdeki değişim ve dönüşüm harekatı kapsamında bu çalışmaya başladık. Hem Bakanlığımızın vizyonuna hem de sahanın dinamiklerine uygun bir şeklide Sivas\'ın yetenekli yiğidolarının tespitini yaparak, Sivasspor\'da da pratik eğitimlerini vererek, spor kültürünü, spor ahlakını ve Sivasspor vizyonunu kazandırarak inşallah yeni genç yiğidolar ortaya çıkaracağız\" ifadelerini kullandı. Ayhan, ayrıca geçen hafta Demir Grup Sivasspor\'un Göztepe ile oynadığı maç sonunda stattan çıkarken kalp krizi geçirerek vefat eden Eren Dolak\'ın isminin stada giriş yaptığı kapıya verildiğini belirterek \"İnşallah yarın seyircilerin de talepleri ve onun isminin yaşatılması Sivasspor\'un vefasının en büyük göstergelerinden birisi. Eren Dolak kardeşimizin ismi statta devamlı giriş yaptığı 9 numaralı girişin ismi Eren Dolak Girişi olacak. Hatıratının yaşandığı ve bundan sonra bizlerin yaşatılacağı bir durum oldu. Taraftarımız her girdiğinde Eren Dolak kardeşimizi hatırlayacaklar, yad edecekler, unutulmayacak. Ben bu vefasından dolayı Sivassporumuza şükranlarımı sunuyorum\" dedi. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Sivas Valiliği\'nin Sivasspor\'a her anlamda destek olduğunu dile getirerek, \"Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız bu organizasyon Sivasspor Kulübü\'ne çok önemli katkılar sağlayacaktır. Gençlerimizin modern, çağdaş tesislerde iyi eğitim alması konusunda destek olacaktır. Hepimiz gençler için, yeni nesil için bu sorumluluğun bilincinde de mücadele ediyoruz. Bu projeyle bize başvuran Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Valiliğimize de çok teşekkürler\" şeklinde konuştu. Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise proje kapsamında halk eğitim öğretmenleri tarafından beden eğitimi öğretmenleri ve Sivasspor antrenörlerinin de desteğiyle yetenekli öğrencilerin tespitinin yapılacağını ve futbola yetenekli öğrencilerin eğitim alacağını belirtti. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile Demir Grup Sivasspor arasında protokol imzalandı.