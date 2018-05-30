(Görüntülü) Sivas'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Sivas\'ta saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonrası bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi\'nde Esat Kar\'a (21) ait 58 NA 132 plakalı aracın içi su ile doldu. Aracın sahibi suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.



Diğer yandan Huzur Mahallesi\'nde yaşayan Ayşegül Koçil\'e (61) ait evi de su bastı. Evdeki eşyalar zarar gördü. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.