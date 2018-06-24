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(Görüntülü) Sivas'ta oy verme işlemi başladı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı

24 Haziran 2018 14:23

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Cumhurbaşkanı ve 27\'nci dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. 2 bin 289 sandık ve 450 bin 68 seçmen bulunan Sivas\'ta, saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde seçmen kağıtları ile bulundukları sandığa gelenler oylarını kullandı. Seçmen kağıtları olmayan vatandaşlara ise mahalle muhtarları yardımcı oldu. Oy kullanma işlemini tamamlayanlar seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Oy kullanma işlemi saat 17.00\'a kadar devam edecek.

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