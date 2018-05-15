(Görüntülü) Sivas'ta 'Kudüs' tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları, ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırısına tepki gösterdi.



Kent meydanında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup \'Kudüs kırmızı çizgimizdir\' pankartı açarak ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail\'e tepki gösterdi. AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Kudüs\'e açılan ABD Büyükelçiliğini ve İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırıya tepki gösteren katılımcılar, \"Hamas\'a selam, direnişe devam\" sloganları attı. Grup adına açıklamada bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadir Darıcık, ABD\'nin büyük elçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmediklerini belirterek, \"Bu girişim bizim için yok hükmündedir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail\'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail\'in şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail\'in coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şiddetle kınıyoruz. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti bağımsız Filistin Devleti\'nin başkentidir\" dedi. Ayrıca Sivas Ulu Cami\'de öğlen namazı sonrası Filistin\'de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



