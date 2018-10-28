(Görüntülü) Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı kapsamında törenler düzenlendi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, il protokolü ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Sivas\'ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Vali Davut Gül, Sivas 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Törenin yapılacağı alanda polis ekipleri önceden geniş güvenlik önlemi aldı. Vali Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kentte resmi töreninin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyet Kadınları Derneğince ayrı bir program düzenlendi. Cumhuriyet Kadınları Derneği törenin yapılacağı Atatürk Anıtı\'na bando eşliğinde geldi. Törene CHP İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve partililer katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal marşı okundu. CHP İl Başkanı Temel, \"Cumhuriyetin yılmaz bekçileri, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yılı kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramını aynı coşku ile kutlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmak en başta Cumhuriyet Halk Partililerin ve cumhuriyete inanan herkesin görevidir. Cumhuriyet 80 milyonun bir arada yaşama kültürüdür. Laik, sosyal hukuk devletinin teminatıdır\" dedi.