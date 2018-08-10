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(Görüntülü) Site sakinlerinin yaptırdığı kedi barınağını tekmeledi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, bir sitede oturanların para toplayarak yaptırdığı kedi barınağını başka bir site sakininin tekmeleyerek kapısını yıkması güvenlik kamerasına yansıdı

10 Ağustos 2018 18:36

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU\'da, bir sitede oturanların para toplayarak yaptırdığı kedi barınağını başka bir site sakininin tekmeleyerek kapısını yıkması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Dağkent mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan vatandaşlar tarafından mahallede yaşayan kedilerin yazın sıcaktan kışın da soğuktan korunması için yapılan kedi barınağına sitede oturan bir kişi sinirlenerek tekme atıp kapısını yıktı. Bu sırada tekme atan kişinin yanında bir çocuğun da bulunması dikkat çekti. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansırken, site yönetiminin kedi barınağına zarar veren kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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