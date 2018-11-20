(Görüntülü) Şişli'de 9 katlı apartmanda yangın (1)
Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA /İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Mecideyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta 9 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
20 Kasım 2018 19:56
Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA /İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Mecideyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak\'ta 9 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
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