(Görüntülü) Şişli'de 9 katlı apartmanda yangın (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA /İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Mecideyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak\'ta 9 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.