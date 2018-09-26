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(Görüntülü) Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit (2)

SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı

26 Eylül 2018 14:25

SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı. Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında, Cudi Dağı Ezmin Tepe bölgesinde keşif, gözetleme amacıyla bölgede operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayın, infilak etti. Saat 08.30 sıralarında meydana gelen patlamada 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı korucu, bölgeden helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından takviye kuvvetlerin sevk edildiği bölgede, geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

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