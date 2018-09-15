(Görüntülü) Şırnaklı çocuklar İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek

Halil COŞKUN CİZRE (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde genç 22 futbolcu adayı, İspanya\'nın Barcelona kentinde 13-19 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Costa Brava futbol turnuvasına katılarak Türkiye\'yi temsil edecek. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi, Cizre ilçesinde 13-14 yaş grubu çocukların katımıyla yaptığı elemeler sonucunda başarı sağlayan 22 kişi, Barselona\'da düzenlenecek turnuvaya katılım sağlayarak, Türkiye\'yi temsil edecek. 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Costa Brava Futbol Turnuvası\'na katılacak 22 kişi, önce İstanbul\'a götürülerek Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin alt yapısında hazırlıklarını yapacak. İspanya\'daki turnuvada 64 ülke yarışacağını anlatan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Türkiye\'yi sadece Cizreli çocukların temsil edeceğini söyledi. Antrenmanda öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Arıcan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi İlçemizde önemli bir öğrenci potansiyelimiz var. Neredeyse nüfusumuzun üçte birinden fazlası bu güzel çocuk ve gençlerimiz oluşturuyor. Onları olumlu anlamada motive edebilmek içerisinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de bizler destekliyoruz. UEFA\'nın düzenlediği, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteklediği bir güzel projeyi de ilçemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu güzel çocukları İspanya\'da yapılacak turnuvada hep beraber izlemiş olacağız. Ülkemizde sadece Şırnaklı çocuklar tercih edilmiş. Onun için yetkililere destekleri için teşekkür ediyorum.