(Görüntülü) Sırbistan'ı en çok Türkler ziyaret ediyor

Mehmet ÇINAR- Emrah GÜL ANTALYA(DHA) SIRBİSTAN Büyükelçisi Zoran Markoviç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile yaptığı görüşmede Sırbistan\'ı en çok ziyaret eden turistin Türkiye\'den olduğunu belirterek, Geçen yıl sadece Belgrad\'ı 70 bin Türk turist ziyaret etmiştir dedi. Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markoviç, Vali Münir Karaloğlu\'nu makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticari işbirlikleri ve turizmin gündeme geldiği görüşmede, özellikle Antalya\'ya daha çok Sırp misafirin gelmesinin sağlanması yönünde çalışmaların artırılacağı kaydedildi. Rakamlara bakıldığında iki ülkenin potansiyelini karşılayan rakamlar olmadığını belirten Vali Karaloğlu, Hem dış ticaret hem turizm rakamlarını çok daha büyütebiliriz. Gerçekten Antalya dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından birisi. Sadece Antalya\'da 404 otel ve tatil köyü var. Bu bütün İspanya\'daki beş yıldızlı otel ve tatil köylerinden daha fazla. Büyük bir potansiyelimiz var, bu sene inşallah 14 milyon turist hedefimiz var, şu andaki rakamlar onu gerçekleştireceğimizi gösteriyor. Ama Sırbistan\'dan daha fazla beklentimiz olduğunu da sayın büyükelçimize söylemek istiyorum. Sırbistan\'da rakamlara bakıldığında en çok turist geldiği dönem 45 bin civarında. Bu yıl ise şu ana kadar 30 bin civarında Sırp turistin Antalya\'yı ziyaret ettiğini görüyoruz. Potansiyelin bunun çok da üzerinde olduğunu biliyoruz. İnşallah karşılıklı çalışarak hem daha çok Türkün Sırbistan\'ı ziyaret etmesi ve daha çok Sırp vatandaşının Antalya\'yı ziyaret etmesini hep beraber sağlarız diye temenni ediyorum diye konuştu. Ekonomik gelişmeler için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Zoran Markoviç ise 1 Ağustos\'ta Sırbistan\'ın tarım ve ticaret bakanlarının Ankara ziyaretinde gerek hayvancılık ve zeytinyağı gerekse turizm alanlarında çok önemli anlaşmalara imza atıldığını söyledi. Turizmin Sırbistan açısından farklı bir önemi olduğunu dile getiren Markoviç, Şu anda Sırbistan\'ı en çok ziyaret eden turist Türkiye\'den gelmektedir. Geçen yıl sadece Belgrad\'ı 70 bin Türk turist ziyaret etmiştir. Bir hafta içerisinde farklı uçuş firmalarından 24 uçuş gerçekleşti. Bu sayıyı artırmamız gerekiyor. Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde faydalı olmaktan çok büyük onur duymaktayım. 5 yıldızlı otellerinize ihraç ettiğimiz etlerimizde sizin kalitenize uygun şekilde. Antalya\'yı ziyaret eden küçük miktardaki Sırp ziyaretçinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.