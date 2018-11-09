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(Görüntülü) Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (2)

YARALILAR, HAKKARİ VE YÜKSEKOVA'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda arızalı mühimmatın patlaması sonucu yaralanan askerler, patlama bölgesinde he

09 Kasım 2018 22:52

YARALILAR, HAKKARİ VE YÜKSEKOVA\'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI Hakkari\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda arızalı mühimmatın patlaması sonucu yaralanan askerler, patlama bölgesinde helikopterle Yüksekova ve Hakkari\'ye getirildi. Yaralı askerler, helikopterde indirildikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamada, yaralı asker sayısı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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