T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Silvan'da 1200 yıllık 'Gulan' bayramına sağanak engeli

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 1200 yıldır kutlandığına inanılan 'Gulan' (Mayıs) bayramında, bu yıl da çeşitli etkinlikler yapıldı

14 Mayıs 2018 20:03

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde 1200 yıldır kutlandığına inanılan \'Gulan\' (Mayıs) bayramında, bu yıl da çeşitli etkinlikler yapıldı. Sabah erken saatlerinde piknik alanlarına akın eden vatandaşlar, öğle başlayan şiddetli yağmur nedeniyle evlerine dönmek zorunda kaldı. Silvan ilçesinde 1200 yıldır her 14 Mayıs\'ta kutlanan \'Gulan\' (Mayıs) bayramında bu yıl da çeşitli etkinlikler yapıldı. Aileler, piknik için sabah saatlerinde park ve bahçelere akın etti. Öğle saatlerinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aileler piknik alanından ayrılıp evlerine dönerken, çocuklar ise yağmur altında oynamaya devam etti. İlçe sakinleri, geleneksel bayramın, insanlar arasında hoşgörü, diyalog ve sevginin pekiştiği gün olduğunu söyledi. \'Gulan\' bayramının festival haline getirilmesini istediklerini belirten Silvanlılar, bu şekilde ilçedeki turizm potansiyelinin de artacağını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILMAZSİLVAN Diyarbakır DHA DİYARBAKIR SilvanMayısSabahSilvanAilelerSilvanlılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24