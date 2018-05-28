(Görüntülü) Silopili öğrencilerin bisiklet keyfi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi İpekyolu Ortaokulu\'nda bir araya gelen öğrenciler, bisiklet kulübü kurdu. Ortaokul öğrencileri, okul vakitlerinde ve dışında, öğretmenlerinin gözetiminde bisiklet sürmenin keyfini çıkarıyor. Silopi İpekyolu Ortaokulu öğretmenleri Melih Açık ve Metin Gider öncülüğünde, okulda bisiklet kulübü kuruldu. Öğrencilerin ilgi gösterdiği bisiklet kulübünde öğrencilere, ilk etapta trafik kurallarına uymaları konusunda bilgiler veriliyor. Bisiklet sürüş teknikleri anlatıldıktan sonra öğrenciler, okul bahçesinde uygulama yapıyor. Bisiklet eğitimlerini tamamlayan ve kullanmayı öğrenen öğrenciler, daha sonra belli günlerde bisikletleri ile köy ziyaretleri gerçekleştiriyor. Öğrencilerden Efecan Tatar, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini belirterek, \"Bisiklete önceden biniyordum; ama şimdi daha çok binmeye başladım. Bisiklet yarışlarına girmeyi çok istiyorum, en büyük hayalim bu\" dedi. Bisiklet sürme eğitimi veren okulun öğretmenlerinden Melih Açık ise gelecek yıl okul içinde yarış düzenlemeyi düşündüklerini söyledi. Açık, \"İlk aşamada nasip olursa seneye okul yarışlarına katılacağız. Okul yarışlarında derece almayı umuyoruz. Şırnak’ta bizim gibi kimse yok. Ayrıca bu bölgede bisiklete ilgi yok. Türkiye’de bu çok gelişmemiş durumda. Özellikle bulunduğumuz bölgede gelişmemiş durumda. Tema olarak aslında bu iş için başladık; çünkü çocuklar bu kültür ile büyürse biz amacımıza ulaşmış olacağız\" diye konuştu.