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(Görüntülü) SİLİVRİ'DE SU ALTINDA KALAN SAHİL YOLUNUN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul DHA İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu

12 Ekim 2018 16:47

Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul DHA

İstanbul\'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca\'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı. Silivri\'de su basan işyerlerinde biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Su tahliye edilirken geriye çamur kaldı. Sahil yolundaki su birikintisi havadan da görüntülendi

Çatalca\'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

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