(Görüntülü) Silivri'de şarbon alarmı; Değirmenköy, Gümüşyaka, Çeltik ve Çantaköy'de bulunan 3 bin 500 hayvan aşılanacak(ek bilgi ve görüntülerle)

* Çanta Köyü Sancaktepe Mahallesi\'nde yapılan anonsta şarbon hastalığı nedeniyle besicilerin hayvanlarını dışarıya bırakmamaları istendi. * Jandarma ekipleri kurbanın alındığı bir çiftliği belirleyerek inceleme başlattı. Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor. Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA-Yılmaz BEZGİN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Silivri\'de Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Değirmenköy, Gümüşyaka, Çeltik ve Çantaköy’de bulunan 3 Bin 500 hayvan aşılanacak. İstanbul\'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan başvuruların ardından Çanta Köyü\'ndeki Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri Sancaktepe\'de kurbanın alındığı çiftliği belirleyerek inceleme başlattı. Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor. Çanta köyü Sancaktepe Mahallesi\'nde yapılan anonsta, \"Bölgemizde şarbon hastalığı tespiti olduğundan besicilerin büyükbaş havyvanlarını dışarı salmaması ve aşı yapılacağı duyurulur\" denildi.