(Görüntülü) Silivri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Mehmet YİRUN/SİLİVRİ(İstanbul),(DHA)- İSTANBUL’ın Silivri ilçesinde yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2\'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM otoyolunun Silivri ile Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçeleri arasındaki Kınalı gişeleri mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edirne yönünden İstanbul istikametine giden Cemile Nazlı Çetin yönetimindeki 07 TF 333 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hatice Kurtuluş ile Şükran Pamukçu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemile Nazlı Çetin ile isimleri belirlenenmeyen 2 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Silivri Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.