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(Görüntülü) Silivri'de oltaya takılan martı kurtarıldı

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ sahilinde denize atılan oltaya martı takıldı

02 Ocak 2019 22:59

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ sahilinde denize atılan oltaya martı takıldı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri martıyı kurtardı. 

Silivri\'de, kıyıya yakın alanda uçan martı balık avlamak için indiği denizde oltaya takıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı martıyı denizden kıyıya taşıyarak müdahale etti. Kerpeten yardımıyla ayaklarına takılan kanca çıkartılırken, bir süre veteriner tarafından izlenen martı tekrar doğal yaşama bırakıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma Derneği Başkanı Erman Paçalı, “Ayağına balıkçı oltası takılan martı çok şükür ağır bir yara almadan kurtarıldı. Martının yaralı olduğunu gören sokak köpeğinin yardım etmeye çalışması da ayrı bir anlam taşıyor. Hemen itfaiye ekiplerimize haber verdik. Kanatlarında herhangi bir yaralanma yok. Doğal yaşamına tekrar bırakıldı\" dedi.

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