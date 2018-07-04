(Görüntülü) Silahlı saldırıda ölen başkan yardımcısı için Ticaret Odası'nda tören

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası\'nda (OTSO) dün öğle saatlerinde silahlı saldırıda yaşamını yitiren Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy için oda binası önünde cenaze töreni düzenlendi.



OTSO önündeki törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, OTSO Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından, saldırıda yaşamını yitiren Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy\'un kardeşi Doç. Dr. Ruhi Ersoy açıklama yaptı. Bir önceki dönemde MHP\'de MYK üyesi olarak görev alan ve 24 Haziran seçimlerinde MHP\'den ikinci sıra Osmaniye milletvekili adayı gösterilen ancak kazanamayan Doç. Dr. Ruhi Ersoy, aile olarak kimseyi hasım görmediklerini belirterek, \"Bir siyasi partiye mensup olduğu için PKK\'lılar tarafından elektrik direğine gerilerek öldürülen insanın demokrasiyle münasebeti neyse Hasan Ersoy\'un vefatı, görev yerinde aynıdır. Osmaniye kudretli devletin, hukukun kontrolünde olması gereken bir şehirdir. Tüm dostlarımız bizim hısımımızdır. Hasan Ersoy\'un hiç kimseyle mal, mülk, tarla davası yoktur. Onun davası samimiyetle, hukukun içerisinde Osmaniye sevdasıydı. Bizi yetiştiren, ad veren, şahsiyet veren bir büyüğümüzdü. Ailemiz adına, bu üzüntümüzü paylaşan her bir dostlarıma teşekkür ediyorum. Ama altını çizdiğim husus; Osmaniye bir ağabeyini kaybetti. Kaybedilen bu ağabey sadece aile olarak bizim değil, Türk milli devletinin ve Osmaniye\'nindir\" diye konuştu.



Daha sonra, Alibeyli Camisi İmam Hatibi Yunus Cetinkaya tarafından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Hasan Ersoy\'un cenazesi, duaların ardından Envar\'ul Hamit Camisi\'ne götürüldü.



MAKAM ODASINDA ÖLDÜRÜLDÜ



Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası\'na dün saat 12.00 sıralarında gelen bir kişi, OTSO Başkanı Devrim Aksoy\'un iki katlı binanın üst katında bulunan makam odasına girdi. Burada, kimliği açıklanmayan kişi ile Başkan Aksoy ve yardımcısı Hasan Ersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, silahını çekip, Aksoy ve Ersoy\'a peş peşe ateş etti. Başkan Devrim Aksoy ayağına, yardımcısı Hasan Ersoy ise vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Binada panik büyük yaşanırken, saldırgan kaçtı. Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne, Ersoy ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Başkan Aksoy\'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasan Ersoy\'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.K.\'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgisi olabileceği belirlenen 8 kişi daha gözaltına alındı.

