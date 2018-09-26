(Görüntülü) Silahla vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir (3)

TUTUKLANDILAR



Kozan\'da pompalı av tüfeğiyle bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi de yaralayan Emrah Gürbüz ile kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen annesi Durdu Gürbüz ve ağabeyi Erkan Gürbüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.