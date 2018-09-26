(Görüntülü) Silahla vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir (3)
TUTUKLANDILAR
Kozan'da pompalı av tüfeğiyle bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi de yaralayan Emrah Gürbüz ile kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen annesi Durdu Gürbüz ve ağabeyi Erkan Gürbüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
26 Eylül 2018 02:03
TUTUKLANDILAR
Kozan\'da pompalı av tüfeğiyle bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi de yaralayan Emrah Gürbüz ile kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen annesi Durdu Gürbüz ve ağabeyi Erkan Gürbüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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