(Görüntülü) Silahla vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir (3)

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TUTUKLANDILAR Kozan'da pompalı av tüfeğiyle bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi de yaralayan Emrah Gürbüz ile kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen annesi Durdu Gürbüz ve ağabeyi Erkan Gürbüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

26 Eylül 2018 02:03

TUTUKLANDILAR

Kozan\'da pompalı av tüfeğiyle bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi de yaralayan Emrah Gürbüz ile kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen annesi Durdu Gürbüz ve ağabeyi Erkan Gürbüz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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TUTUKLANDILAR KozanGürbüz ile kendisineDurdu Gürbüz veErkan Gürbüz
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