(Görüntülü) Silah kaçakçılığı operasyonuna 16 tutuklama

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da jandarmanın düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 16\'sı tutuklandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, salı günü silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Sandıklı merkezli, Afyonkarahisar merkez ile Sinanpaşa, Emirdağ, Çay ve İscehisar ilçelerinde 31 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 29 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 26 av tüfeği, 9 milimetre ve 7.65 milimetre çapında 1079 tabanca mermisi, 412 av tüfeği fişeği, 95 kurusıkı tabanca mermisi, 7.62 milimetre çapında 2 mermi, 5.56 milimetre çapında mermi ve silahların seri numaralarının basılmasında kullanılan 2 takım numaratör ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli dün gece geç saatlerde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16\'sı tutuklanırken, 5\'i adli kontrolle, 13 şüpheli ise serbest bırakıldı. Şüpheliler, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında 2 ayrı minibüsle getirildikleri Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde muayeneleri yapıldıktan sonra Sandıklı Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.