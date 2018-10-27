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(Görüntülü) Şila ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın, 3 kişi tutuklandı

27 Ekim 2018 18:10

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1\'i kadın, 3 kişi tutuklandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin de desteğinde, kent merkezinde düzenlenen operasyonda, G.Ç. (65) isimli kadın ile A.B. (25) ve B.B. (25) gözaltına alındı. Özel eğitimli K9 uyuşturucu köpeği Şila\'nın da kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1\'i kadın, 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Çanakkale Cezaevi\'ne gönderildi.

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