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(Görüntülü) Siirt'teki anmada plakasız araç panik yarattı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK SİİRT, (DHA)- SİİRT'te 10 Kasım anmıa töreni düzenlenen alanda farkedilen plakasız bir otomobil, paniğe yolaçtı

10 Kasım 2018 13:42

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te 10 Kasım anmıa töreni düzenlenen alanda farkedilen plakasız bir otomobil, paniğe yolaçtı. Çelenk sunma töreni sonrası askeri erkanın dönüş yolunda bulunan plakasız otomobil üzerinde yapılan incelemede, aracın törende görevli bir öğretmene ait olduğu anlaşıldı. Atatürk Bulvarı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören sonunda, askeri erkan törenin devam edeceği İl Jandarma Komutanlığı\'na gitmek üzere araçlarına binmeye çalışırken, burada farkedilen plakasız bir otomobil, paniğe neden oldu. Tören alanında güvenliği sağlayan polis ekipleri, yolu yaya ve araç geçişlerine kapatarak, aracı güvenlik şeridi ile kontrol altına aldı. Yoldan geçişleri de durduran polis ekipleri, araç üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, otomobilin törende görevli bir öğretmen olduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından otomobilde olumsuzluk yaratacak bir madde çıkmayınca, araç sahibine teslim edildi. Çelenk sunma törenine Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı ile askeri erkan katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından Vali Atik ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

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