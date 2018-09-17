T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı

Mehmet DURUK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı

17 Eylül 2018 18:52

Mehmet DURUK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı. Pervari ilçesinden, Siirt kent merkezine giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 55 VE 045 plakalı yolcu minibüsü, Şirvan yolu eski odun deposu yakınlarında, yoldan çıkarak devrildikten sonra yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine giden UMKE ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı. 112 acil servis ekiplerince devrilen araçta yaralanan 11 kişi, Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet DURUKSİİRT DHA SİİRTPervariSiirtVEUMKESiirt Devlet HastanesiYaralıların
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24