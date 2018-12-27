(Görüntülü) Siirt Üniversitesi Rektörü'nden makam aracı açıklaması

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT Üniversitesi Rektörü Murat Erman, makam aracı kiralama ihalesinde, aracın özelliği ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların doğru olmadığını belirterek, \"Üniversitemizin makam aracı ihtiyacını karşılamak amacı ile Maliye Bakanlığı\'nın oluru ile ülkemiz üniversitelerinde genelde kullanılan makam aracı özellikleri dikkate alınmıştır\" dedi.



Bazı basın yayın organlarında Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman için makam aracı ihalesinin şartnamesinde yer alan \'Aracın yabancı menşeli, siyah renkli, 4x4 dizel motor, 2000 CC, en az 190 beygir güç, start ve stop, ısıtmalı koltuklu, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre yapabilecek nitelikte ve 0-100 kilometreye 8.2 saniyede çıkabilen\' kriterleri yer aldığı iddialarına yanıt verdi. Rektör Erman tarafından yapılan yazılı açıklamada, makam aracıyla ilgili yapılan haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:



\"Bazı basın yayın organlarında üniversitemiz tarafından kiralanan makam aracı ile ilgili olarak maksatlı bir şekilde doğru olmayan haberlere yer verilmiştir. Haber konusu ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Üniversitemizin makam aracı ihtiyacını karşılamak amacı ile Maliye Bakanlığı\'nın 19 Ekim 2017 tarih ve 7863 sayılı oluru ile ülkemiz üniversitelerinde genelde kullanılan makam aracı özellikleri dikkate alınarak 11 Kasım.2017 tarihinde ihaleye çıkılmış ve araç kiralama gerçekleştirilmiştir. 31 Temmuz 2018 tarihinde yüklenici firmanın talebi üzerine sözleşme fesih edilmiştir. Üniversitemizin makam aracı ihtiyacını karşılamak üzere 13 Aralık 2018 tarihinde tekrar ihaleye çıkılarak aynı özelliklere sahip araç kiralaması gerçekleştirilmiştir.\"