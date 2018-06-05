(Görüntülü) Sigara içerken masadaki barut alev aldı

Tolga YANIK / KONYA (DHA)KONYA\'da bir kişi sigara içtiği sırada masa üzerinde bulunan barut alev aldı. Panikle yerinden fırlayan kişi kendisini güçlükle dışarı attı. Olay, 26 Mayıs tarihinde merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde oturan bir kişi, içtiği sigarayı masanın üzerine bıraktı. Bu sırada bir gün öncesinden masanIn üzerinde bulunan barut birden alev aldı. Oturduğu koltuktan fırlayan kişi kendisini dışarı attı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.