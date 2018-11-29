(Görüntülü) Seyrantepe'de zincirleme trafik kazası

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) SEYRANTEPE\'DE TEM yan yolda, 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Araç geçişleri tek şeritten verilince Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken aniden durdu. Arkadan araçlarda kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada Abdurrahman Orhan adlı bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.