(Görüntülü) Seyit Rıza ve arkadaşları Tunceli'de anıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- ELAZIĞ\'da 1938 yılında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşları, Tunceli\'deki anıtına karanfil bırakılıp, mum yakılarak anıldı.



Elazığ\'da idam edilen Seyit Rıza ve 7 arkadaşı için Tunceli\'de anma töreni düzenlendi. Seyit Rıza\'nın ismini taşıyan meydandaki anıt önündeki anmaya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP milletvekilleri Dilşad Canbaz ve Kemal Bülbül ile vatandaşlar katıldı. Alevi dedesinin duasının ardından törene katılanlar, Seyit Rıza\'nın anıtına karanfil bırakıp, idam edilenlerin anısına mum yaktı.