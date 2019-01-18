(Görüntülü) Seyir halindeki otomobil aniden alev aldı

Serkan KILINÇ/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Olay, saat 16.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi, Sahil Yolu, Liman kavşağında meydana geldi. Rize\'den Trabzon yönüne giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Sürücü son anda otomobilden inerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi bevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.