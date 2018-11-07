(Görüntülü) Servisten inen Abdullah, minibüsün çarpmasıyla yaralandı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta öğrenci servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yılmaz (9), arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Caddesi\'nde meydana geldi. Evinin önünde öğrenci servisinden inen ortaokul öğrencisi Abdullah Yılmaz, yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Yaşar Dereli yönetimindeki 34 VS 5952 plakalı minibüs, Abdullah Yılmaz\'a çarptı. Savrularak yere düşen Abdullah Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Abdullah Yılmaz\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü Yaşar Dereli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.