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(Görüntülü) Serik'te kaza 1 ölü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Burhan Aydın'ın kullandığı otomobilin çarptığı Remzi Çakan (88) yaşamını yitirdi

08 Haziran 2018 19:26

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde Burhan Aydın\'ın kullandığı otomobilin çarptığı Remzi Çakan (88) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 12.00 sıralarında Serik - Antalya karayolunda meydana geldi. Kozağacı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Çakan\'a Burhan Aydın\'ın kullandığı 07 MNU 27 otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje savrulan Remzi Çakan olay yerinde yaşamını yitirdi. Çakan\'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Çakan\'ın yakınları gözyaşı döktü. Kozaağacı Mahallesi\'nde oturan Remzi Çakan\'ın, emekli ikramiyesini çekmek için Serik\'e geldiği belirtildi. Kaza sonrasında sürücü Burhan Aydın, gözaltına alındı.

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