(Görüntülü) Serik'te depo yangını

Namık Kemal KILINÇ SERİK, (DHA) Antalya\'nın Serik ilçesinde bir iş yerinin deposu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Serik\'e bağlı Orta Mahalle Atatürk Caddesi Kız Deresi üzerindeki bir iş yerinin depo kısmında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depodaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında depoda ve içerideki malzemelerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.